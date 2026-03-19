La emoción del llamado “fútbol macho” se vivió intensamente el último domingo durante la cuarta jornada del campeonato de primera división de la Copa Perú en la Liga Distrital de Fútbol de Independencia, torneo denominado “Alberto Pablo Ciudad Peñaloza”.

Los encuentros se disputaron en el estadio municipal ubicado en el kilómetro 15 de la vía Los Libertadores, donde aficionados presenciaron una jornada cargada de goles y emoción que dejó un total de 12 anotaciones en seis compromisos.

Encuentros deportivos

En el desarrollo de la fecha, Santa Isabel se impuso por 3–1 a Manrique, mientras Real Unión venció 1–0 a Tito Reyes. Por su parte, José Olaya logró un ajustado triunfo por 1–0 frente a Academia M&M, en tanto que Federico Uranga y Once Amigos igualaron sin goles. Otro de los partidos vibrantes fue el empate 2–2 entre Santa Cruz y Sport Santa María, resultado que mantuvo la expectativa entre los aficionados que asistieron al recinto deportivo

La jornada, sin embargo, terminó marcada por la polémica tras la suspensión del partido de fondo entre El Pilar y Juventud Palto, luego de que el cuadro de El Pilar anotara un gol que fue reclamado por el rival por una presunta mano.

La jugada generó reclamos y la paralización del encuentro, por lo que el árbitro decidió suspender el compromiso. Hasta el cierre de esta edición, la Liga Distrital de Fútbol de Independencia no ha emitido un boletín oficial sobre lo ocurrido, mientras la afición espera una resolución que podría influir en la tabla de posiciones del campeonato.

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