Momentos de tensión se vivieron en el distrito de Paracas (Pisco), luego de que desconocidos dejaran un sobre conteniendo municiones, un artefacto explosivo y un mensaje amenazante en las inmediaciones del domicilio del alcalde distrital, Omar Bohórquez Huertas, ubicado en el asentamiento humano Santa Cruz. El hecho fue reportado durante las primeras horas del día de ayer, generando la inmediata intervención de la Policía Nacional.

Amenaza criminal

Tras conocerse el hallazgo, agentes especializados de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDE) y de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP acudieron al lugar para aislar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Los especialistas inspeccionaron cuidadosamente el contenido del sobre a fin de descartar riesgos para la población y recopilar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible caso de extorsión dirigido contra la autoridad edil; sin embargo, las investigaciones continúan para identificar a los responsables y determinar el móvil exacto de esta grave amenaza.

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