Un grupo de padres de familia del colegio N.º 22489 del distrito de Paracas ha denunciado a un docente por presunto acoso hacia una estudiante, generando alarma en la comunidad educativa.

Padres indignados

Según versiones de los propios padres, el profesor habría mostrado una conducta insistente hacia la alumna, situación que fue calificada como acoso y que ha generado malestar y preocupación entre los tutores de otros estudiantes. La denuncia provocó que algunos padres intentaran encarar directamente al docente en las afueras del colegio, donde se registraron momentos de tensión.

El caso ha sido puesto en conocimiento de las autoridades del plantel y se espera la intervención de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pisco, así como de la Fiscalía, para iniciar una investigación formal.

Los padres exigen medidas concretas y garantías para la seguridad de sus hijos. “Queremos que se investigue a fondo y se proteja la integridad de nuestros hijos. No vamos a permitir que estas situaciones queden impunes”, manifestaron.

Hasta el momento, ni la dirección del colegio ni la UGEL han emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho, aunque se conoce que el caso ya ha sido elevado para su revisión por las instancias correspondientes.

Los padres también pidieron que se refuerce la vigilancia en el colegio y se implementen protocolos claros para actuar en situaciones similares.

VIDEO RECOMENDADO