Una persecución policial que se extendió por varios kilómetros en la carretera Panamericana Sur culminó con la detención de tres personas presuntamente involucradas en el robo de mercadería desde un vehículo de carga en movimiento, una modalidad delictiva conocida como “patinaje”. El operativo fue ejecutado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la jurisdicción de Paracas.

Golpe policial

De acuerdo con información policial, los hechos ocurrieron mientras efectivos de la División de Seguridad de Carreteras de Paracas realizaban labores de patrullaje preventivo en su zona de responsabilidad. Durante el recorrido, los agentes detectaron una situación sospechosa en la vía al observar varios vehículos circulando detrás de un furgón de color blanco.

Según el reporte, los ocupantes de los vehículos intervenidos habrían estado sustrayendo cajas de mercadería desde la unidad de transporte mientras esta continuaba en marcha. Al percatarse de la presunta actividad delictiva, los policías emitieron señales de alto a los conductores; sin embargo, estos ignoraron las órdenes y emprendieron la fuga.

La persecución se inició en la Panamericana Sur y obligó a los agentes a solicitar apoyo a otras unidades policiales de la zona. Los vehículos involucrados realizaron maniobras evasivas y cambiaron de dirección en un intento por evitar la intervención policial.

Tras varios minutos de seguimiento, los efectivos lograron interceptar un automóvil Hyundai de placa BXO-224. En el lugar fue detenido el conductor, identificado como Francisco Magallanes, de 56 años. El copiloto descendió del vehículo e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y reducido por los agentes a pocas cuadras del lugar. Posteriormente fue identificado como Iván Echegaray H., de 50 años.

Paralelamente, otra unidad policial que participaba en el operativo intervino un segundo automóvil Hyundai de color plateado, con placa BBE-185, a la altura del kilómetro 234 de la Panamericana Sur, en el sector del semáforo de Santa Cruz. En esa acción fue detenido Fabián Picón, de 21 años, quien también quedó bajo custodia policial.

Como parte de las diligencias, la Policía incautó los vehículos utilizados en el hecho y recuperó productos que habrían sido sustraídos del furgón. Tanto los detenidos como los bienes recuperados fueron puestos a disposición de la Comisaría de Paracas para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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