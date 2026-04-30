Un hombre de 63 años fue detenido en flagrancia por la Policía Nacional en el distrito de Independencia, en la provincia de Pisco, tras ser acusado de presuntos tocamientos indebidos a una menor de edad.

Detención policial

El intervenido fue identificado como Lucio López Rojas, conocido con el alias de “Tío Lucifer”, quien, según el reporte policial, sería abuelo paterno de la víctima, una niña de 9 años.

El hecho ocurrió el 27 de abril, cuando agentes policiales lograron intervenir al sujeto al interior de una mototaxi de color negro que no presentaba placa visible. En ese lugar habría sido sorprendido realizando actos indebidos contra la menor.

Tras la intervención, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes. El caso es investigado por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos indebidos.

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