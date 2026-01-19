Un hombre de 34 años fue detenido por la Policía Nacional del Perú en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, acusado de estar involucrado en el presunto cultivo y comercialización de drogas.

Investigado por delito

La intervención se realizó el 16 de enero en un inmueble ubicado en la Asociación de Vivienda Candelabro, tras un operativo ejecutado por agentes policiales como resultado de labores de inteligencia. El detenido fue identificado como José Anicama Castro Anicama, alias “Miyashiro”.

Durante el registro del predio, los efectivos hallaron plantaciones de marihuana en el interior del inmueble, las cuales fueron incautadas para las investigaciones correspondientes. Además, se informó que el intervenido mantenía una requisitoria vigente por el delito de estafa.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de las actividades ilícitas y posibles vínculos con redes de tráfico de drogas en la zona.

