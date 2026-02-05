Una nueva jornada de violencia estremeció a la provincia de Pisco durante la madrugada de ayer martes 3, luego de que dos viviendas fueran atacadas presuntamente por extorsionadores en distintos puntos de la ciudad. Los hechos ocurrieron en el centro poblado Alto El Molino (Pisco) y en la última cuadra de la calle Grau, en el distrito de San Andrés, generando temor e indignación entre los vecinos.

Ataques criminales

El primer incidente se registró en Alto El Molino, donde una fuerte explosión alertó a los moradores del sector, quienes salieron alarmados de sus viviendas al escuchar el estruendo. Un vecino relató que el estallido se produjo a la altura de una ladrillera y que posteriormente se escucharon ruidos similares durante la noche, lo que incrementó la sensación de inseguridad en la zona.

Horas más tarde, al promediar las 2:30 de la madrugada, se reportó un segundo ataque en San Andrés. Vecinos de la calle Grau informaron sobre otra explosión que causó daños materiales en una vivienda, afectando lunas y la puerta principal del inmueble. De acuerdo con los primeros reportes, ambas familias habrían sido víctimas de extorsión.

Ambos atentados se produjeron en un contexto especialmente sensible, ya que la provincia se encuentra bajo estado de emergencia. Esta situación ha generado profunda preocupación en la población, que esperaba una reducción de la delincuencia tras la implementación de estas medidas excepcionales.

Los vecinos exigen una respuesta más efectiva de las autoridades y mayor presencia policial en las calles, pues consideran que los hechos registrados evidencian que la criminalidad continúa operando con impunidad. La ciudadanía demanda acciones concretas para frenar las extorsiones y devolver la tranquilidad a las familias pisqueñas.

VIDEO RECOMENDADO