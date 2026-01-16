Un nuevo hecho de violencia sacudió a la ciudad de Pisco luego de que delincuentes detonaran un artefacto explosivo en una vivienda ubicada en el sector Alto El Molino, en pleno cercado de la ciudad, desafiando una vez más el estado de emergencia vigente en la provincia.

Atentado a vivienda

La detonación se produjo el miércoles a la medianoche, causando un fuerte estruendo que generó pánico entre los vecinos, quienes señalaron vivir en permanente zozobra ante el avance de la delincuencia y la reiteración de hechos criminales en la zona.

Los propietarios del inmueble afectado manifestaron a las autoridades que no han recibido amenazas previas ni algún tipo de extorsión, por lo que consideran extraño y preocupante el accionar de los responsables, quienes atacaron sin un móvil claramente identificado.

Como consecuencia de la detonación solo se reportaron daños materiales en la vivienda; sin embargo, los moradores y vecinos exigieron mayor presencia policial y el correcto funcionamiento de las cámaras de videovigilancia, a fin de identificar y capturar a los responsables de este nuevo atentado que pone en jaque la seguridad en Pisco.

VIDEO RECOMENDADO