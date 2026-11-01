Una nueva tragedia enluta las carreteras de la región Ica. Frank Herrera Quispe, director de la reconocida agrupación musical Real Band, perdió la vida durante la madrugada de ayer tras protagonizar un violento accidente de tránsito en la antigua Panamericana Sur, en el tramo que conecta las provincias de Pisco y Chincha.

Tragedia vial

El fatal siniestro se registró a la altura del sector denominado La Antena, donde el automóvil deportivo de color plomo en el que se desplazaba Herrera Quispe colisionó aparatosamente contra un tráiler. La fuerza del impacto habría sido de tal magnitud que el conductor perdió la vida en el lugar, dejando una dolorosa escena en esta transitada vía.

El accidente generó conmoción entre quienes transitaban por la zona, mientras se esperaba la intervención de las autoridades correspondientes para las diligencias de ley y el esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo esta fatal colisión. Las causas del siniestro serán materia de investigación.

La inesperada partida de Frank Herrera Quispe ha causado profunda tristeza en el ambiente artístico y musical de Pisco, donde era conocido por su trabajo al frente de Real Band. Compañeros músicos, amigos y allegados lamentan su fallecimiento, expresando sus condolencias a sus familiares en estos difíciles momentos.

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