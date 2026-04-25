La dirigente del SUTE Pisco, Zoila Tapia Pecho, denunció que desde marzo vienen solicitando al Ministerio de Educación, a través de la UGEL Pisco, el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a 137 docentes contratados, correspondiente al año 2025, sin obtener respuesta hasta la fecha. En entrevista con diario Correo, advirtió que la situación afecta directamente a maestros que dependen de este beneficio para cubrir necesidades básicas.

Comitiva hacia Lima

“Desde marzo estamos gestionando este pago y no vamos a descansar hasta que se cumpla. No es justo que el Ministerio de Educación aún no apruebe la lista N° 2, donde están nuestros colegas a la espera. Todos tienen familia y requieren ese dinero”, manifestó la dirigente sindical, cuestionando además la reciente división del proceso en listas, lo que habría generado retrasos.

Tapia Pecho informó que una comitiva del SUTE Pisco viajará a Lima este lunes 27 de abril para sostener reuniones en el Ministerio de Educación y exigir explicaciones sobre la demora. Asimismo, hizo un llamado a los docentes afectados a sumarse a la jornada, señalando que esperan el respaldo de la Dirección Regional de Educación de Ica y de la UGEL Pisco para facilitar la representación institucional en la capital.

En esa línea, la dirigente también exhortó a las autoridades educativas a transparentar el proceso de pago y agilizar la aprobación de la lista pendiente, advirtiendo que la incertidumbre viene generando malestar entre los docentes afectados. Indicó que no descartan intensificar las medidas de protesta si no obtienen una respuesta concreta tras su visita a Lima.

Finalmente, la dirigente reafirmó el compromiso del gremio de continuar defendiendo los derechos del magisterio en todos sus niveles. “Seguiremos trabajando por los docentes nombrados, contratados, auxiliares, cesantes y jubilados. Hoy más que nunca debemos estar unidos para lograr que se respete este derecho pendiente”, concluyó.

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