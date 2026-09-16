Para alegría y orgullo de todos los pisqueños, el documental “El algodón y la sangre” ha sido seleccionado para participar en el International Puerto Rican Heritage Film Festival (IPRHFF), que se desarrollará en la ciudad de Nueva York del 10 al 15 de noviembre de 2026. Esta importante selección permitirá que la producción audiovisual llegue a un escenario internacional y contribuya a difundir la historia, identidad y memoria vinculada a Pisco y al legado de don Fermín Tangüis Uncal.

Documental en Nueva York

La participación en este reconocido festival representa un especial honor para los realizadores, al permitir que, a través de la película, se destaque la importante contribución del pueblo y la cultura de Puerto Rico al mundo, en nombre de don Fermín Tangüis Uncal, figura estrechamente relacionada con la historia del algodón y cuyo legado forma parte de la memoria histórica que busca rescatar este documental.

El proyecto también reconoce el valioso aporte artístico, anímico y material de Martín Ugaz, Verde Luna, Abel Salazar, Pablo Martín y Raúl Montañez Mariluz, así como de diversos aliados de Pisco, entre ellos la psicóloga Rosa Solizor Carranza, José Óscar Flores Conislla, Martín Casavilca Cabaña, Hugo Chávez de RadioInternet, quienes contribuyeron a recuperar testimonios, recuerdos y elementos de la identidad de esta ciudad.

De igual manera, se destaca el aporte de integrantes de la familia Tangüis, entre ellos Roxana Galdos-Tangüis Díaz-Dulanto, Anilú Galdos, Gonzalo Galdos-Tangüis, Elena Luna, Arena Galdos-Tangüis Busalleu y Lily Luna Toguchi, cuyos testimonios y valiosos archivos permitieron construir parte de la línea de tiempo del documental.

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