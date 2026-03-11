Con el objetivo de revalorar uno de los productos más emblemáticos de la historia agrícola del Perú, se anunció la programación oficial de actividades por el 29 de marzo, Día del Algodón Tangüis, una fecha que busca resaltar la importancia de esta fibra que forma parte de la identidad y memoria de la provincia de Pisco. Las actividades han sido organizadas por voluntarios y promotores culturales comprometidos con preservar la historia y el legado del algodón Tangüis en la región.

Identidad cultural

La programación iniciará el miércoles 25 de marzo a las 4:00 de la tarde. en la ciudad de Chincha, con la proyección del documental “El Algodón y la Sangre”, del cineasta Fermín Tangüis Figueroa. Este material audiovisual busca recordar el impacto histórico, social y económico que tuvo el algodón Tangüis en el desarrollo del sur del país, especialmente en las zonas agrícolas de la región Ica.

Las celebraciones continuarán el viernes 27 de marzo a las 5:30 p.m. en el Parque Pisco, donde se realizará la coronación de Su Majestad Maritza Saco La Motta como Reina del Algodón Tangüis. Durante la ceremonia también se presentará el estreno de la marinera himno “Pisco y Algodón”, interpretada por la cantautora “Verde Luna”, en un evento que promete resaltar la tradición, la música y la identidad cultural pisqueña.

Las actividades centrales se desarrollarán el sábado 28 y domingo 29 de marzo en Pisco. El sábado se llevará a cabo el Almuerzo de Presentación “Fiesta Blanca” en el salón de recepciones Casa Blanca, donde además se realizará una presentación especial del diseñador de modas internacional Sergio Dávila.

Finalmente, el domingo 29, desde las 2:00 p.m. en el Club Atlético Pisqueño, se celebrará el Día del Algodón Tangüis con concursos de teatro, talleres de la Asociación Nacional de Productores Agricultores y Algodoneros del Perú (ANPAAL), danzas y diversas sorpresas para el público, reafirmando el mensaje: “Algodón Tangüis, la fibra que une”.

