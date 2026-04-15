Una emergencia marítima se registró en altamar, muy cerca a la provincia de Pisco, luego de que la embarcación pesquera “Liam y Anthony”, procedente de Pucusana, se volcara en altamar dejando como saldo un pescador fallecido y cinco tripulantes heridos.

Tragedia en altamar

De acuerdo con los reportes iniciales de pescadores que acudieron al rescate, la embarcación habría sufrido el accidente marítimo debido a las fuertes condiciones del viento y la carga pesada de pesca que transportaba al momento del siniestro en las aguas frías. El hecho ocurrió en altamar, en una zona referida por testigos con coordenadas aproximadas que aún no han sido confirmadas oficialmente.

El patrón de la embarcación fue identificado como Anthony César Mendoza García, quien resultó herido durante el incidente, según información preliminar brindada por testigos en la zona.

Tras el accidente, se activaron labores de búsqueda y rescate, logrando ubicar a la totalidad de la tripulación luego de varias horas de incertidumbre en el mar. Sin embargo, se confirmó el fallecimiento de uno de los pescadores, cuya identidad aún no ha sido determinada oficialmente.

Los sobrevivientes fueron auxiliados y trasladados a bordo de la embarcación “Francys de Pucusana”, que participó en las labores de rescate. Posteriormente, los heridos habrían sido conducidos hacia el puerto de San Andrés, en la caleta de pescadores de Pisco, donde recibieron atención inicial.

Las autoridades marítimas vienen realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del naufragio, así como confirmar la identidad del fallecido y evaluar las condiciones en las que se desarrollaba la faena de pesca.

En tanto, se exhortó a las embarcaciones pesqueras a estar atentos a los avisos de capitanía para evitar incidentes en el mar.

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