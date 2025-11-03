Con una jornada marcada por la fe, la tradición y la devoción popular, la Municipalidad Distrital de San Andrés rindió un emotivo homenaje aL Cristo Moreno Señor del Mar, santo protector del distrito. La ceremonia reunió a autoridades locales, vecinos, feligreses y representantes de diversas instituciones, quienes se unieron en oración y gratitud por la protección espiritual que el santo patrono brinda a la comunidad.

Fervor religioso

La sagrada imagen, fue colocada en sus Sagradas Andas para recorrer las calles del distrito. A partir de las 7:00 p.m.del 1 de noviembre, el Cristo Moreno salió en procesión, bendiciendo los hogares y calles de San Andrés, acompañado por la Hermandad Cristo Moreno Señor del Mar-San Andrés y un gran número de fieles que manifestaron su devoción.

Durante el homenaje, la municipalidad entregó la llave de la ciudad al Cristo Moreno, un gesto simbólico que reconoce al santo como protector y guía espiritual de la comunidad. La ceremonia incluyó también arreglos florales y expresiones culturales.

Los asistentes participaron activamente en la jornada, elevando plegarias colectivas como la siguiente: “Te pedimos, Cristo Moreno Señor del Mar, que sigas protegiéndonos y guiándonos para salir adelante ante las adversidades y cumplamos con nuestra misión a favor de nuestra gente.”

El homenaje no solo destacó la devoción religiosa, sino también el sentido de comunidad, ya que vecinos de todas las edades se sumaron a la celebración, reafirmando la continuidad de una tradición que ha sido transmitida de generación en generación.

