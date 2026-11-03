Una importante visita internacional recibió el Museo de Sitio de Tambo Colorado, ubicado en el distrito de Humay, provincia de Pisco, con la llegada de la arqueóloga Clea Moulin y el fotógrafo profesional Nassim Hadj Benali, quienes desarrollan trabajos especializados de registro en este emblemático complejo arqueológico mejor conservado en la región Ica.

Registro y estudio

Ambos profesionales vienen aplicando la técnica de Transformación de Reflectancia (RTI), una avanzada tecnología fotográfica que permite identificar y documentar detalles, trazos, fechas y escritos plasmados en los grafitis históricos del monumento, muchos de los cuales resultan prácticamente imperceptibles a simple vista.

Este trabajo permitirá contribuir al registro y estudio de testimonios gráficos correspondientes a los periodos colonial, republicano y posteriores a la época prehispánica, fortaleciendo el conocimiento sobre la historia de Tambo Colorado y poniendo en valor el importante patrimonio cultural que conserva la provincia de Pisco.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO