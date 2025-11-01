Pisco vivió una dulce jornada en su plaza de Armas con la elaboración del “encanelado más grande del sur”, una creación de 27 metros preparada y presentada por los talentosos estudiantes de la Escuela de Gastronomía, Bar y Turismo – EGBATUR, en el marco de su sexto aniversario de fundación en la ciudad. La actividad congregó a cientos de vecinos y visitantes que disfrutaron de este tradicional postre, símbolo de la creatividad y el esfuerzo de los jóvenes pisqueños.

Escuela Egbatur

Durante estos seis años, EGBATUR se ha consolidado como una de las instituciones más destacadas en la formación de profesionales del rubro hotelero, turístico y gastronómico. Sus egresados no solo se desempeñan en reconocidos establecimientos del país, sino que también impulsan sus propios emprendimientos, llevando el nombre de Pisco en alto y contribuyendo al desarrollo del sector culinario de la región.

El evento tuvo como protagonistas a los propios estudiantes, quienes asumieron el reto de elaborar el enorme encanelado bajo la dirección de sus instructores: los chefs Rodolfo Guanilo, Ignacio Tito y Claudia Ferreyros, junto a toda la plana docente y administrativa encabezada por el chef Dante Pérez. La institución está dirigida por la Lic. Lucy Estela Acevedo Herrera, quien resaltó el compromiso y la pasión de los alumnos por su carrera.

