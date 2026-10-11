Con disciplina, gallardía y un destacado desempeño, estudiantes de Primaria y Secundaria del CEPP “Santa Luisa de Marillac”, participaron en el Concurso de Escoltas y Estado Mayor, desarrollado en el marco de las actividades por el 106.º aniversario de la I.E. N.° 22454 “Miguel Grau Seminario” de Pisco.

Preparación y compromiso

La delegación estudiantil obtuvo el primer lugar en el agrupamiento de instituciones educativas estatales y particulares del distrito de Pisco, demostrando el esfuerzo y la preparación desplegada para esta importante competencia. Asimismo, alcanzó el segundo lugar en la categoría Campeón de Campeones, donde participaron delegaciones de instituciones educativas de Lima e Ica.

La comunidad educativa felicitó a sus estudiantes por dejar en alto el nombre de su institución y expresó un reconocimiento especial al profesor Bryan Risco, por su dedicación, preparación y compromiso en la formación de los jóvenes que representaron con orgullo a la Familia Marillac.

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