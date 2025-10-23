Una importante gestión se llevó a cabo en la ciudad de Lima con el objetivo de revertir el veto impuesto al Estadio Municipal Teobaldo Pinillos de Pisco. Ayer, en horas de la noche, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, sostuvo una reunión clave con el congresista Raúl Doroteo Carbajo y el presidente de la Asociación de Deportistas Pisqueños (Asudepi), Javier Siguas Gamero, quienes buscaron alternativas que permitan reabrir el coloso deportivo para futuras competencias oficiales.

Presentación de documentos

Durante el diálogo, el titular de la FPF planteó dos requisitos esenciales para dejar sin efecto el castigo que pesa sobre el recinto pisqueño. Se trata de la presentación de dos documentos formales, que deberán ser elaborados y remitidos por Asudepi y por la regidora Milagros Lovera de la Cruz, en representación de la ciudadanía.

Ambos oficios deberán expresar el compromiso de las autoridades locales y de la comunidad deportiva para subsanar las observaciones realizadas por el máximo ente del fútbol peruano.

Según explicó Javier Siguas Gamero, esta gestión conjunta busca demostrar la voluntad de Pisco por mantener en óptimas condiciones su estadio y cumplir con los estándares exigidos por la FPF.

Asimismo, destacó el apoyo del congresista Doroteo Carbajo y de las autoridades municipales, quienes se mostraron dispuestos a sumar esfuerzos para que el recinto vuelva a ser escenario de grandes encuentros futbolísticos.

