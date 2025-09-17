Un presunto acto de extorsión volvió a estremecer al centro poblado de Pachinga, en la provincia de Pisco, luego de que la noche del lunes 15 se registrara una fuerte explosión en un hospedaje ubicado en el sector. Según las primeras diligencias, el estallido fue provocado por un artefacto explosivo detonado en la puerta del local, causando severos daños materiales.

Causó destrozos

El hecho, ha generado gran conmoción entre los residentes, quienes reportaron haber escuchado el estruendo a varias cuadras a la redonda. El estallido no solo provocó destrozos en la fachada del hospedaje, sino también un ambiente de temor e incertidumbre en la población.

Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes. Las características del ataque refuerzan la hipótesis de que se trataría de un nuevo caso de extorsión, una modalidad delictiva que ha venido en aumento en esta parte del país.

