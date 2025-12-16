La violencia criminal sigue azotando la provincia de Pisco. Un empresario local sufrió un nuevo atentado con artefacto explosivo, el sexto en su contra en los últimos meses. Esta vez, los delincuentes dirigieron el ataque a la vivienda de un familiar, ubicada en la urbanización Las Palmeras, generando momentos de pánico.

Ataque criminal

La explosión afectó la puerta principal de la vivienda y provocó una fuerte onda expansiva que rompió varias lunas de las ventanas, alarmando a quienes se encontraban en el lugar. Aunque no se han reportado heridos, se sabe que niños y adultos mayores estaban presentes, quedando profundamente atemorizados por el estallido.

De acuerdo con información preliminar, el empresario viene siendo víctima de constantes amenazas y actos de extorsión. Los delincuentes habrían elevado sus exigencias económicas hasta medio millón de soles, intensificando la intimidación al involucrar directamente a la familia como nuevo objetivo de los ataques.

Vecinos de la urbanización aseguraron que el sector cuenta con cámaras de videovigilancia que habrían registrado imágenes de los responsables, como en atentados anteriores.

