Un grave accidente de tránsito se registró alrededor de las 12:30 del mediodía en el kilómetro 233 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Pampa de Ocas, distrito de San Andrés, provincia de Pisco. El siniestro involucró a un automóvil particular y un camión cisterna de agua, generando una rápida movilización de los servicios de emergencia como los bomberos y de la Policía Nacional.

Choque fatal

Producto del impacto, una persona perdió la vida y cuatro resultaron heridas. El fallecido fue identificado como Joseph Adrián Crocce Basilio de 25 años, conductor del automóvil, quien fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde lamentablemente falleció minutos después debido a la gravedad de sus lesiones. El vehículo que conducía era un Hyundai Grand I10 de color negro, con placa CNI-090, pertenece a la empresa Finvivir Perú S.A.C., según Sunarp.

Entre los heridos del automóvil se encuentran Daniela Isabel Márquez Zabaleta (29) y Marcia Estefani Tatan Anyosa (27), ambas diagnosticadas como policontusas a consecuencia del accidente. Asimismo, resultó herido el conductor del camión cisterna, Miguel Ángel Gonzales Salas (41), quien también fue diagnosticado con policontusiones y trasladado para recibir atención médica.

Cabe mencionar que el accidente ocurrió en el tramo conocido como Occas, zona cercana a la planta de cemento, en la jurisdicción de San Andrés. Las causas del choque se encuentran en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes, a fin de determinar las responsabilidades.

