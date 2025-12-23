Una serie de accidentes de tránsito se han registrado en la provincia de Pisco, dejando varios heridos y generando preocupación entre la población por los múltiples siniestros viales en rutas nacionales.

Siniestros viales

El primer accidente ocurrió antes de la medianoche del domingo 21 de diciembre en el distrito de San Clemente, sobre la Antigua Panamericana Sur, cuando una camioneta roja perdió el control y terminó sobre el sardinel, a pocos metros de la comisaría Huamani. Según los reportes, la escasa iluminación de la zona y la carga que transportaba el vehículo habrían contribuido al siniestro.

Horas más tarde, aproximadamente a las 2:00 de la madrugada del lunes 22 de diciembre, se produjo un segundo accidente en la nueva Panamericana Sur, a la altura del sector San Miguel. Un violento choque entre un minivan y un camión dejó como saldo cuatro personas gravemente heridas, quienes fueron atendidas de inmediato por personal de emergencia y trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde reciben atención especializada.

Ambos hechos se suman a otros accidentes recientes registrados no solo en las carreteras de la provincia, sino también en el centro de la ciudad, lo que ha generado alarma entre los ciudadanos. Las autoridades señalan que la imprudencia de algunos conductores y el incumplimiento de las normas de tránsito son factores que podrían estar influyendo en el aumento de estos incidentes.

