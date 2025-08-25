Un violento ataque armado sembró el terror la noche del sábado en el sector de La Villa, en Pachacútec, distrito de Túpac Amaru Inca, dejando como saldo un hombre muerto y dos personas heridas, entre ellas un menor de edad y una mujer.

Muerte violenta

La víctima mortal fue identificada como Andrés Leonardo Díaz Yataco, de 26 años, conocido en la zona con los alias de “Bodoque” o “Cocote”. Recibió al menos ocho disparos a quemarropa, lo que hace presumir un posible ajuste de cuentas. Su cuerpo fue hallado tendido en la vía pública.

Vecinos del lugar relataron que se escucharon al menos diez balazos consecutivos, generando pánico en la zona. Tras el ataque, los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital San Juan de Dios de Pisco.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, Díaz Yataco contaba con antecedentes por diversos delitos, lo que refuerza la hipótesis de un crimen por encargo o venganza vinculada a actividades delictivas.

A raíz de este hecho, la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca anunció la suspensión de todas las actividades públicas programadas en los próximos días. En un comunicado, señalaron que se están coordinando acciones con la Policía Nacional para reforzar la seguridad en el distrito.

“La Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca informa que, debido a los recientes hechos ocurridos en nuestro distrito, se suspenden temporalmente las actividades públicas programadas. Queremos informar a la población que estamos trabajando de la mano con la PNP y Serenazgo para reforzar la seguridad y devolver la tranquilidad que todos merecemos”, se lee en el comunicado.

