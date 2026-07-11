La gran final del campeonato escolar de fútbol, categoría C, entre las instituciones educativas Miguel Grau Seminario y José de San Martín, no pudo disputarse ayer viernes 10 de julio luego de que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pisco decidiera suspender el encuentro por falta de garantías para su desarrollo.

El partido estaba programado en la cancha de la I.E. José de San Martín y había despertado gran expectativa entre estudiantes, padres de familia y docentes, al tratarse del compromiso que definiría al campeón de los Juegos Deportivos Escolares.

Escenario deportivo

Aunque en un primer momento se planteó que el encuentro se desarrollara a puertas cerradas y sin presencia de público, la UGEL optó finalmente por suspenderlo al considerar que el escenario deportivo no reúne las condiciones mínimas de seguridad. Entre las principales observaciones figura la ausencia de un cerco perimétrico, lo que dificulta el control del ingreso de personas y pone en riesgo el normal desarrollo del evento.

La decisión generó malestar entre los padres de familia, estudiantes y familiares de los deportistas, quienes consideran que los escolares merecen disputar una final en un escenario adecuado y con las garantías necesarias para que puedan ser acompañados por sus seres queridos. Diversos sectores también han propuesto que el encuentro sea reprogramado en el estadio Teobaldo Pinillos Olaechea, infraestructura que cuenta con tribunas y cerco perimétrico, condiciones que permitirían un mejor control del público y brindarían mayor seguridad.

La suspensión también reabre el debate sobre la necesidad de contar con escenarios deportivos escolares adecuados para competencias de esta magnitud.

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