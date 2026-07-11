relevancia en el distrito de San Andrés, donde se desarrolló el II Seminario en Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres, dirigido a los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil y del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres. Este tipo de jornadas resulta fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones,

Prevención y protección

San Andrés presenta condiciones que lo convierten en una zona de alta vulnerabilidad. El mar se encuentra a escasa distancia de la Plaza de Armas y, además, el distrito cuenta con una vía de acceso que lo conecta con Pisco y Paracas, la cual ha sido afectada en reiteradas oportunidades por los oleajes anómalos.

La fuerza del mar ha ocasionado un progresivo proceso de erosión costera, reduciendo el ancho de la carretera y generando preocupación entre la población y las autoridades por el riesgo que representa para el tránsito y la seguridad.

En ese contexto, la Municipalidad Distrital de San Andrés destacó la importancia de continuar promoviendo espacios de capacitación y actualización para los responsables de la gestión del riesgo de desastres. El fortalecimiento de conocimientos y la coordinación entre las instituciones permitirán actuar con mayor eficacia ante cualquier eventualidad, priorizando la prevención, la protección de la población y una respuesta oportuna frente a las emergencias.

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