La preparación ante desastres naturales cobra especial relevancia en el distrito de San Andrés, donde se desarrolló el II Seminario en Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres, dirigido a los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil y del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres. Este tipo de jornadas resulta fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones, especialmente en una jurisdicción que enfrenta constantes amenazas por su ubicación geográfica.

Prevención y protección

San Andrés presenta condiciones que lo convierten en una zona de alta vulnerabilidad. El mar se encuentra a escasa distancia de la Plaza de Armas y, además, el distrito cuenta con una vía de acceso que lo conecta con Pisco y Paracas, la cual ha sido afectada en reiteradas oportunidades por los oleajes anómalos.

La fuerza del mar ha ocasionado un progresivo proceso de erosión costera, reduciendo el ancho de la carretera y generando preocupación entre la población y las autoridades por el riesgo que representa para el tránsito y la seguridad.

En ese contexto, la Municipalidad Distrital de San Andrés destacó la importancia de continuar promoviendo espacios de capacitación y actualización para los responsables de la gestión del riesgo de desastres. El fortalecimiento de conocimientos y la coordinación entre las instituciones permitirán actuar con mayor eficacia ante cualquier eventualidad, priorizando la prevención, la protección de la población y una respuesta oportuna frente a las emergencias.

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