El Grupo Herencias Gastronomía y Cultura estuvieron dignamente representados en uno de los acontecimientos gastronómicos más importantes del país: la preparación del ceviche de trucha más grande del Perú, realizada en la ciudad de Abancay, región Apurímac.

Su participación reafirmó el compromiso de la organización con la promoción, preservación y difusión de la riqueza gastronómica y cultural del Perú, formando parte de una actividad que congregó a destacados chefs, productores, emprendedores y representantes de diversas instituciones.

Identidad gastronómica

Este trascendental evento fue organizado por el reconocido chef Jerson Madero, impulsor de Andes Fish Apurímac 2026, quien lideró la elaboración de este emblemático plato utilizando 500 kilos de trucha fresca. El chef Madero, además de ser el principal organizador de esta iniciativa, mantiene una estrecha amistad y sociedad con el Grupo Herencias Gastronomía y Cultura, compartiendo la visión de fortalecer la identidad culinaria peruana y poner en valor los productos de cada región del país.

Durante la jornada, desarrollada en el parque Micaela Bastidas de Abancay con el respaldo del Gobierno Regional de Apurímac, cientos de asistentes fueron testigos de una demostración culinaria que buscó posicionar a la trucha como un producto de gran calidad y promover el desarrollo de la acuicultura regional. La presencia del Grupo Herencias otorgó un significado especial al evento, al respaldar una iniciativa que fortalece la identidad gastronómica nacional y fomenta el intercambio de experiencias entre los principales actores de la cocina peruana.

La destacada participación de Herencia Gastronomía y Cultura en este importante acontecimiento nacional refleja su permanente trabajo por impulsar proyectos que revaloren las tradiciones culinarias del Perú. Su presencia en Abancay constituye un reconocimiento al esfuerzo conjunto de quienes promueven la gastronomía como un símbolo de identidad, integración y desarrollo, llevando con orgullo el nombre de la organización a escenarios de gran relevancia para el país.

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