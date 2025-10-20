Un trágico hallazgo generó consternación entre los pobladores del distrito de Pilpichaca (Huaytará-Huancavelica), luego de que transeúntes encontraran el cuerpo sin vida de un hombre en un dren ubicado a la altura del kilómetro 186 de la vía Los Libertadores.

Con signos de violencia

Alarmados por la escena, los testigos dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público.

Según el informe preliminar, el cadáver presentaba visibles signos de agresión física, especialmente en el rostro y la oreja izquierda, lo que hace presumir que la víctima habría sido atacada violentamente. En el lugar se encontró además un voucher, que podría ayudar en el proceso de identificación.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Huancavelica para la realización de la necropsia de ley, mientras que las autoridades han iniciado las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del crimen y dar con los posibles responsables.

