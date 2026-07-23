En una ceremonia colmada de fervor religioso y profundo significado para la comunidad pisqueña, el Sagrado Madero de Mayuri recibió el reconocimiento oficial del Congreso de la República del Perú, en un acto protocolar realizado el martes 21 de julio en horas de la noche en las instalaciones de su capilla. La distinción fue gestionada por el congresista Raúl Doroteo Carbajo, constituyéndose en un hecho histórico que pone en valor una de las expresiones de fe y tradición más representativas de la provincia de Pisco.

Referente de devoción

La jornada se inició con la celebración de la Santa Misa, presidida por el párroco de la provincia de Pisco, Padre Pedro Guillén Goñi, quien destacó el inmenso valor espiritual, cultural e histórico que representa el Sagrado Madero de Mayuri para generaciones de fieles. Con 197 años de historia, este símbolo religioso continúa siendo un referente de devoción y unidad para cientos de familias que año tras año mantienen viva esta tradición.

Posteriormente, se desarrolló la ceremonia de entrega del reconocimiento congresal, la cual reunió a integrantes de la Junta Directiva, miembros de la familia Mayuri, autoridades, devotos y vecinos, quienes participaron con emoción de este significativo homenaje. Durante el acto se resaltó el aporte del Sagrado Madero como patrimonio espiritual de Pisco, así como su papel en la preservación de las costumbres y valores religiosos que forman parte de la identidad de la provincia.

Este reconocimiento marca un precedente en la historia del Sagrado Madero de Mayuri, al recibir por primera vez una distinción oficial del Parlamento Nacional. Para la comunidad de fieles, este acontecimiento representa no solo un homenaje a casi dos siglos de profunda devoción, sino también el fortalecimiento de un legado religioso que continuará siendo transmitido a las futuras generaciones como símbolo de fe, esperanza y tradición en la provincia de Pisco.

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