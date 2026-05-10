Un ciudadano de la provincia de Pisco denunció haber sido presuntamente despojado de un terreno heredado por sus padres luego de firmar documentos notariales que, según afirma, desconocía completamente. El caso ha generado preocupación debido a que el hombre actualmente duerme en la calle.

Retirado del predio

Se trata de Carlos Héctor Quispe Ramírez, hijo del fallecido y conocido vecino apodado “Llantón”, quien declaró ante el medio de comunicación local HBC y asegura que fue llevado por algunos de sus hermanos a una notaría en el distrito de San Andrés para firmar una minuta y una escritura pública relacionadas, según le indicó, con la repartición de herencia familiar. Sin embargo, sostiene que posteriormente descubrió que los documentos habrían servido para transferir su terreno a nombre de otros familiares.

Actualmente, Quispe Ramírez permanece en los exteriores del inmueble ubicado en la primera cuadra de la calle Cerro Azul, en el Cercado de Pisco, donde asegura haber vivido durante varios años en un módulo de madera instalado dentro del predio familiar.

El denunciante relató que fue desalojado el pasado 1 de mayo y que desde entonces duerme sobre cartones y cubierto con una frazada en la vereda.

“Me han desalojado de la casa de mi padre, donde hemos nacido los doce hermanos. Han roto el módulo donde vivía, sacaron las camas y destruyeron la puerta”, declaró a HBC.

Según su versión, el terreno le habría sido entregado por sus padres en vida en el año 2015 y estaría inscrito en registro Públicos. El predio es el número 153 de la mencionada calle.

Quispe Ramírez señaló además que en la documentación notarial aparecería registrado como soltero, pese a que en su DNI figura como casado, situación que, afirma, habría evitado la autorización de su aún esposa para concretar la transferencia.

Mónica, aún esposa del denunciante, cuestionó la legalidad del procedimiento y anunció posibles acciones legales contra la notaría involucrada. “Para hacer una donación de un terreno, si una persona es casada, debe intervenir la esposa. Nosotros seguimos casados y en su DNI aparece como casado”, sostuvo.

La mujer aseguró que al revisar una copia literal del predio encontró que este figuraba a nombre de otro familiar. También afirmó que un hermano de Quispe Ramírez, a quien describió como una persona en estado indigente y alcohólico habría sido utilizado para concretar la transferencia.

Asimismo, indicó que la familia colocó un perro de raza pitbull dentro del inmueble para impedir que Carlos Quispe vuelva a ingresar al lugar donde residía.

El denunciante responsabilizó directamente a sus hermanas Isa Amalia Quispe Ramírez y Marcela Beatriz Quispe Ramírez de haber promovido las acciones que terminaron con la pérdida del terreno.

Carlos Quispe anunció que iniciará un proceso judicial solicitando la nulidad del acto jurídico, con el objetivo de recuperar el inmueble que, asegura, fue heredado legítimamente por sus padres y que ahora desea dejar como herencia para sus cuatro hijos.

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