En el marco de las celebraciones por el Día del Padre, la Municipalidad Provincial de Pisco realizó una actividad de confraternidad dirigida a los padres que laboran en la institución, quienes participaron en diversas dinámicas y momentos de integración.

Esfuerzo diario

Durante la jornada, los asistentes compartieron actividades recreativas que incluyeron presentaciones musicales, baile y declamación de poemas, en un ambiente de camaradería y reconocimiento por la fecha conmemorativa.

En la actividad estuvo presente el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, quien dirigió un mensaje a los padres participantes, resaltando el papel que desempeñan dentro de sus hogares y en la formación de sus hijos.

El burgomaestre destacó que los padres representan un soporte fundamental para sus familias y los exhortó a continuar guiando con el ejemplo, la responsabilidad y el compromiso que implica la paternidad.

“Ser padre es guiar con el ejemplo, trabajar incansablemente por el bienestar de la familia y estar presente en cada etapa de la vida de nuestros hijos. Por eso, hoy rendimos homenaje a quienes día a día entregan lo mejor para sacar adelante a su familia”, expresó.

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