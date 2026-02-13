Las acciones de vigilancia entomológica iniciadas por la U. E. 404 Hospital San Juan de Dios de Pisco han dejado en evidencia una preocupante dejadez por parte de un sector de la ciudadanía, situación que podría favorecer la reaparición de enfermedades transmitidas por zancudos como el dengue, zika y chikungunya durante el presente año 2026. Las intervenciones se vienen realizando en distritos priorizados de la provincia con el objetivo de identificar y controlar al vector antes de que se registren brotes.

Falencias encontradas

Durante las visitas domiciliarias, los especialistas detectaron serias falencias en las prácticas preventivas, principalmente el inadecuado cambio del agua almacenada y la falta de lavado con escobilla de recipientes, condiciones que facilitan la formación de criaderos del zancudo. Este comportamiento ha puesto en alerta al personal de Salud, que advierte que la prevención comienza en casa y requiere del compromiso real de cada familia.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias exhortaron a la población a asumir su responsabilidad y adoptar de manera inmediata todas las medidas preventivas disponibles, advirtiendo que el descuido colectivo podría traducirse en nuevos casos durante el 2026. Si bien el reporte epidemiológico correspondiente a la semana 5 señala que tanto el Ministerio de Salud como EsSalud no registran casos confirmados de dengue en Pisco, recalcaron que esta situación podría cambiar si no se corrigen las malas prácticas.

El Hospital San Juan de Dios continuará intensificando estas labores de vigilancia y educación sanitaria, insistiendo en la eliminación de criaderos y en la promoción de viviendas saludables.

VIDEO RECOMENDADO