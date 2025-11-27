El distrito de San Clemente encabeza la lista de zonas con mayor incidencia de dengue en la provincia de Pisco, de acuerdo con el más reciente Reporte Epidemiológico Dengue – 2025 emitido por la Oficina de Epidemiología de la U.E. 404 Hospital San Juan de Dios de Pisco, con fecha de corte al 24 de noviembre.

Atención oportuna

El documento advierte un incremento sostenido de casos que obliga a reforzar las acciones de control y prevención en el distrito. Según el informe, hasta la fecha se han registrado 89 casos sospechosos, de los cuales 64 fueron descartados. Asimismo, 16 pacientes permanecen hospitalizados y otros 4 fueron referidos a distintos establecimientos de salud. No se reportan fallecidos, hecho que evidencia una atención oportuna por parte del sistema sanitario.

En cuanto a los casos confirmados, el Ministerio de Salud (Minsa) reporta 14 contagios, mientras que EsSalud Pisco confirma 4 adicionales, sumando un total de 18 casos oficiales en la provincia.

El análisis provincial también revela la presencia del virus en otros distritos. El reporte señala que Túpac Amaru Inca registra 3 casos confirmados, mientras que San Clemente concentra 15, posicionándose como la zona más afectada y prioritaria para las intervenciones de control vectorial.

La Oficina de Epidemiología del Hospital San Juan de Dios exhortó a los vecinos de San Clemente y zonas cercanas a intensificar las medidas preventivas, acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma y facilitar el trabajo de las brigadas encargadas de eliminar criaderos del mosquito transmisor.

