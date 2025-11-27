con mayor incidencia de dengue en la provincia de Pisco, de acuerdo con el más reciente Reporte Epidemiológico Dengue – 2025 emitido por la Oficina de Epidemiología de la U.E. 404 Hospital San Juan de Dios de Pisco,

Atención oportuna

El documento advierte un incremento sostenido de casos que obliga a reforzar las acciones de control y prevención en el distrito. Según el informe, hasta la fecha se han registrado 89 casos sospechosos, de los cuales 64 fueron descartados. Asimismo, 16 pacientes permanecen hospitalizados y otros 4 fueron referidos a distintos establecimientos de salud. No se reportan fallecidos, hecho que evidencia una atención oportuna por parte del sistema sanitario.

En cuanto a los casos confirmados, el Ministerio de Salud (Minsa) reporta 14 contagios, mientras que EsSalud Pisco confirma 4 adicionales, sumando un total de 18 casos oficiales en la provincia.

El análisis provincial también revela la presencia del virus en otros distritos. El reporte señala que Túpac Amaru Inca registra 3 casos confirmados, mientras que San Clemente concentra 15, posicionándose como la zona más afectada y prioritaria para las intervenciones de control vectorial.

La Oficina de Epidemiología del Hospital San Juan de Dios exhortó a los vecinos de San Clemente y zonas cercanas a intensificar las medidas preventivas, acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma y facilitar el trabajo de las brigadas encargadas de eliminar criaderos del mosquito transmisor.

