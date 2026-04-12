La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) monitoreó la calidad y continuidad del servicio de agua en los centros poblados de Pallasca y Auquix, en el distrito de Humay, en la provincia de Pisco.

Turbiedad del agua

Durante la intervención, detectó deficiencias en la calidad del agua en el reservorio apoyado de Letrayoc, por niveles inadecuados del cloro residual (0.03 mg/L) y turbiedad cercana al límite permitido (4.16 NTU). También visitó la Galería Filtrante de Agua Letrayoc (captación de agua), donde evaluó su estado y capacidad de abastecimiento que beneficia a cerca de 260 viviendas.

Ante ello, el regulador exhortó al prestador municipal adoptar medidas inmediatas que aseguren la adecuada desinfección del agua y un servicio seguro a la población, en cumplimiento del Decreto Legislativo N.º 1280. Además, estableció un plazo a fin de que la autoridad local informe las acciones que implementará, para garantizar la continuidad y la calidad del servicio.

Asimismo, se reunió con dirigentes del centro poblado de Auquix, quienes manifestaron que el servicio se restableció; sin embargo, indicaron que, en el periodo de avenida de agua, se presentaron problemas de abastecimiento.

En el marco de estas medidas, la Sunass enfatizó en la importancia de cuidar el sistema de agua y consumir un servicio debidamente clorado, así como la obligación del prestador de garantizar su calidad.

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