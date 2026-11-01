Tres viviendas quedaron completamente destruidas por un voraz incendio registrado cerca del mediodía de ayer en el sector Sol Naciente, del centro poblado San Miguel, provincia de Pisco. La emergencia dejó a varias familias en la calle, sin un techo donde refugiarse y sin sus pertenencias, enfrentando una dolorosa situación que hoy requiere la solidaridad de toda la población.

Familias damnificadas

Las llamas avanzaron con rápidez y arrasaron con las viviendas y los bienes que las familias habían conseguido con años de esfuerzo. Ante la emergencia, los bomberos, con el apoyo de los vecinos, realizaron un arduo trabajo para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia otros predios cercanos. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron devastadoras para los damnificados.

Entre las personas afectadas se encuentra Cristina Arteaga Ascona, de 66 años, quien atraviesa una difícil situación familiar debido a que tiene un hijo enfermo. A esta preocupación se suma ahora la pérdida de su vivienda y sus pertenencias. La emergencia también golpea a menores de edad, entre ellos un niño de apenas cuatro años, cuyas necesidades hacen aún más urgente la ayuda humanitaria para las familias que lo han perdido prácticamente todo.

Ante esta tragedia, Antonia Diana Vega, presidenta del sector Sol Naciente, hace un llamado a las autoridades, instituciones, empresas y ciudadanos de buen corazón para brindar apoyo con alimentos, ropa, frazadas, artículos de primera necesidad y cualquier ayuda que permita a los damnificados afrontar esta difícil situación.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden realizar sus aportes mediante Yape al 946 802 882, a nombre de Cristina Arteaga Ascona. Para mayor información, pueden comunicarse al 949 926 911.

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