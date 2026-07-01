La Municipalidad Provincial de Pisco dio inicio a los trabajos de instalación de un cobertor solar en la institución educativa Hilda Bringas, una obra que busca mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de más de 600 estudiantes que realizan diariamente actividades académicas, recreativas y deportivas en el plantel.

Mejoras en sede escolar

La ceremonia de colocación de la primera piedra contó con la participación del alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, docentes, padres de familia y estudiantes de la comunidad educativa, quienes destacaron la importancia del proyecto para la protección de los escolares frente a la exposición prolongada a los rayos solares.

De acuerdo con la información técnica presentada durante el acto protocolar, la obra contempla la construcción de una cobertura metálica de más de 607 metros cuadrados, sostenida por 12 columnas metálicas de seis metros de altura y seis arcos estructurales principales. Asimismo, incluye la ejecución de pedestales de concreto armado y elementos de refuerzo destinados a garantizar la estabilidad y durabilidad de la infraestructura.

La inversión destinada para el proyecto asciende a S/ 661,100 y el plazo de ejecución previsto es de 60 días calendario. Con esta intervención, la comuna provincial señala que la institución educativa Hilda Bringa, se convierte en el décimo tercer colegio beneficiado dentro del programa de mejoramiento de infraestructura educativa.

Durante la ceremonia, el director del plantel, Silverio Julián, destacó la importancia de la infraestructura para proteger a los estudiantes de las altas temperaturas y de la radiación solar.

“Para nadie es un secreto que los rayos solares vienen afectando la salud de las personas. Muchas enfermedades están asociadas a la exposición prolongada al sol. De allí la importancia de contar con una estructura de protección, especialmente en una institución educativa donde nuestros niños realizan actividades físicas y académicas al aire libre”, manifestó.

La autoridad educativa señaló además que la obra beneficiará directamente a más de 600 alumnos y consideró que representa un importante aporte para la comunidad escolar en vísperas del aniversario número 94 de la institución.

“Este es prácticamente un regalo para nuestra comunidad educativa. Nos sentimos bastante contentos y agradecidos porque permitirá que nuestros estudiantes desarrollen sus actividades en mejores condiciones”, expresó.

EL DATO: La institución educativa Hilda Bringas Quintanilla es considerada una de las más representativas de la provincia de Pisco, con más de nueve décadas de trayectoria al servicio de la formación de generaciones de estudiantes.

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