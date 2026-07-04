La Municipalidad Provincial de Pisco dio inicio a la construcción de la Alameda de la Identidad, un proyecto de renovación urbana que se ejecutará en la calle Independencia, en el sector La Pascana, con una inversión superior a S/ 2,4 millones y un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Historia y turismo

La ceremonia de colocación de la primera piedra se realizó el jueves 2 de julio y fue encabezada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, acompañado de regidores, dirigentes vecinales y ciudadanos del sector.

Según la información presentada durante la actividad, la obra contemplará la renovación de pistas, veredas y sardineles, además de la construcción de un boulevard con piso adoquinado, iluminación LED, áreas verdes, jardineras, bancas, señalización vial y turística, reductores de velocidad, así como la instalación de murales, monumentos y tótems informativos destinados a resaltar la historia de la Expedición Libertadora y el valor histórico de la calle Independencia.

Durante la ceremonia, representantes de los vecinos destacaron la importancia del proyecto para la recuperación del entorno urbano y señalaron que la intervención contribuiría a revalorar un espacio vinculado al ingreso de la Expedición Libertadora liderada por Don José de San Martín en 1820.

Asimismo, se rindió un reconocimiento póstumo al historiador Óscar Flores Conislla, cuya investigación sobre la historia de La Pascana fue considerada como uno de los aportes que impulsaron el desarrollo del proyecto. Sus familiares participaron en la ceremonia y agradecieron el homenaje realizado por la comuna provincial.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO