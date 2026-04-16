Ante la detección de casos de dengue en el distrito de Paracas, el Gobierno Regional de Ica, través del Hospital San Juan de Dios de Pisco, ha reforzado las acciones de intervención sanitaria con la implementación de cercos epidemiológicos y entomológicos en la zona.

Control larvario

Las autoridades de salud informaron que equipos especializados vienen ejecutando labores de control vectorial, eliminación de criaderos del zancudo transmisor y búsqueda activa de personas con síntomas febriles, como parte de una estrategia de respuesta inmediata frente a la enfermedad.

Estas acciones se desarrollan de manera coordinada en puntos estratégicos del distrito, considerado un importante destino turístico de la región, donde el flujo constante de visitantes incrementa la necesidad de vigilancia sanitaria permanente.

“El objetivo es cortar la cadena de transmisión y proteger tanto a la población local como a los visitantes”, indicaron fuentes del sector salud, al remarcar que las intervenciones buscan garantizar una respuesta oportuna y eficiente frente a la situación epidemiológica.

Se exhortó a la población a reforzar las acciones de prevención en sus viviendas, como tapar correctamente los recipientes donde se almacena agua, eliminar objetos en desuso que puedan acumular líquido y permitir el ingreso del personal de salud debidamente identificado para las inspecciones correspondientes.

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