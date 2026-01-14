Efectivos del Área de Investigación Criminal (Areincri) de la Policía Nacional del Perú en Pisco intervinieron a un menor de 17 años, identificado con las iniciales J. J. G. M., quien fue sorprendido portando un arma de fuego y presuntas sustancias ilícitas en una zona céntrica de la ciudad, como parte de un operativo de respuesta inmediata contra la delincuencia.

Investigado por varios delitos

La intervención se registró la noche del 11 de enero, alrededor de las 21:30 horas, en la quinta cuadra de la calle Simón Bolívar, donde el personal policial, durante labores de patrullaje, detectó una conducta sospechosa y procedió a retener al adolescente, evitando así posibles riesgos para la población.

Durante el registro personal, los agentes hallaron un revólver marca Taurus abastecido con municiones, así como dos envoltorios tipo “ziploc” que contenían una sustancia pulverulenta de color rosado, presuntamente droga sintética conocida como “tusi”.

Además, se incautó un teléfono celular y otros objetos de interés para las investigaciones. El menor fue puesto a disposición de la unidad especializada para continuar con las diligencias por tenencia ilegal de arma de fuego y posesión de sustancias ilícitas.

