Una joven modelo y estudiante de Gestión Comercial, de 19 años, denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual en la ciudad de Pisco. El caso involucra a un abogado identificado como Miguel Crower Vásquez Salas, de 46 años, quien años atrás habría trabajado junto al fallecido padre de la denunciante.

Denuncia policial

La historia fue difundida por el programa “Domingo al Día” de América Televisión, donde se recogió el testimonio de la joven y de su madre, además de información relacionada con las diligencias realizadas por las autoridades.

Según el relato de la denunciante, el encuentro ocurrió el 3 de agosto, luego de que el abogado se comunicara con ella para informarle que tenía en su poder algunas pertenencias de su padre, entre ellas un libro que quería entregarle. La joven contó que conocía al abogado desde que tenía aproximadamente 12 años, debido a la relación de amistad y laboral que este mantenía con su padre, quien falleció hace cinco años.

De acuerdo con el testimonio difundido, la joven y el abogado acordaron encontrarse en la Plaza de Armas de Pisco. Posteriormente, ambos acudieron a un restaurante alrededor de las 7:30 de la noche, donde cenaron y conversaron.

La joven señaló que durante la cena el abogado le ofreció bebidas alcohólicas, entre ellas dos shots de tequila. Según su versión, hasta ese momento el encuentro se desarrollaba con normalidad.

Posteriormente, el abogado le habría propuesto acudir a su vivienda para continuar la reunión y entregarle el libro perteneciente a su padre. Ambos se trasladaron hasta un inmueble ubicado en Pisco, donde el investigado residía en un tercer piso.

La joven manifestó que, una vez en el departamento, continuaron consumiendo bebidas alcohólicas. “Yo me hubiera tomado cuatro vasitos y después yo pido permiso para ir al baño”, relató la denunciante en el reportaje.

Según su versión, ingresó al servicio higiénico sintiéndose aparentemente normal. Sin embargo, después de salir habría perdido el conocimiento y solo conserva recuerdos fragmentados de lo ocurrido posteriormente. La denunciante manifestó que, tras salir del baño, recuerda haber visto al abogado cerca de ella. A partir de ese momento, asegura no recordar con claridad lo ocurrido durante varias horas.

Entre los recuerdos fragmentados que posteriormente logró recuperar, la joven señaló que se vio en una habitación oscura y recordó al hombre sobre ella. “Me veo con el señor ahí. Recuerdo como un beso que el señor estaba ahí como que encima mía”, declaró durante el reportaje.

La joven señaló que después de lo ocurrido comenzó a experimentar episodios de ansiedad, miedo y dificultades para dormir, intentando reconstruir mentalmente lo sucedido durante las horas que permaneció en la vivienda. “Mi cabeza era como que... tengo que recordar, tengo que recordar”, manifestó.

Mientras la joven permanecía en la vivienda, su madre comenzó a preocuparse debido a que no respondía las llamadas ni los mensajes como habitualmente lo hacía.

La madre se comunicó con familiares para conocer si sabían dónde se encontraba. Fue entonces cuando tomó conocimiento de que su hija había salido para encontrarse con el abogado y recibir el libro de su padre.

Debido a que previamente algunos integrantes de la familia habían vinculado sus teléfonos a una aplicación de ubicación, la madre pudo conocer la ubicación aproximada del celular de la joven. La mamá de la joven acudió a la vivienda acompañada por agentes de la Policía Nacional del Perú, logrando ingresar al departamento tras insistir durante 30 minutos hasta que el acusado abrió la puerta del recinto.

Al ingresar a la habitación del abogado, la madre halló a su hija inconsciente sobre la cama, semidesnuda, con restos de vómito y con síntomas de hipotermia.

Durante la inspección del cuarto, los efectivos policiales intervinientes encontraron tres guantes quirúrgicos y un lubricante íntimo, elementos que fueron incautados e incorporados a las investigaciones del caso.

Posteriormente, personal de los Bomberos trasladó de emergencia a la joven hacia un centro hospitalario para lograr su estabilización médica.

Las pruebas de dosaje etílico practicadas arrojaron 4.29 gramos de alcohol por litro de sangre en la joven, mientras que el denunciado registró 1.97 gramos por litro.

El abogado Miguel Crower Vásquez Salas fue detenido de forma preliminar para ser investigado por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir.

En su manifestación, el letrado sostuvo que ambos quedaron dormidos tras consumir tequila y que no recordaba lo sucedido.

Actualmente, el denunciado afronta el proceso en libertad tras vencer el plazo inicial de detención, mientras la víctima cuenta con medidas de protección otorgadas por las autoridades.

Por su parte, la Fiscalía dispuso ampliar las diligencias por 60 días adicionales a nivel policial, a la espera de los resultados de los exámenes toxicológicos y peritajes complementarios.

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