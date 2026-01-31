Un trágico hecho de violencia se registró en el sector Pueblo Nuevo, distrito de Santa Cruz, donde un joven de apenas 20 años perdió la vida tras ser brutalmente atacado. La víctima está como NN, pero trascendió que al parecer sería Edder Barbarán Pérez, natural de Cotamana, región Ucayali, y había llegado hace aproximadamente un mes a Santa Cruz–Paracas con la esperanza de construir un mejor futuro, luego de quedar en condición de huérfano tras la pérdida de ambos padres.

Tragedia en Santa Cruz

Según información, el joven se encontraba descansando en su domicilio cuando escuchó gritos provenientes del exterior. Al salir, se percató de que un conocido estaba siendo agredido, por lo que intervino para defenderlo. En esas circunstancias, fue atacado con un objeto punzocortante, (pico de botella) sufriendo múltiples heridas de gravedad que comprometieron seriamente su estado de salud.

Tras el violento episodio, la víctima fue auxiliada y trasladada de emergencia por personal de Serenazgo de Paracas hasta el Hospital San Juan de Dios en Pisco, donde permaneció bajo atención médica. Lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal de Salud, se confirmó su fallecimiento alrededor de las 4:00 a. m., causando profunda consternación entre vecinos y conocidos.

De acuerdo con el testimonio de los pobladores, dos sujetos habrían participado en la agresión y se encontrarían bajo los efectos del alcohol al momento del ataque. Ambos fueron detenidos y trasladados a la comisaría del sector, señalándose que serían naturales de Ica. Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades para reforzar el resguardo policial y la vigilancia en la zona, ante el incremento de hechos de violencia que generan temor e inseguridad en la población.

VIDEO RECOMENDADO