El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, obtuvo una condena de cadena perpetua contra Hernán Rene Chuquispuma De la Cruz, hallado culpable del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de su sobrina de 6 años de edad.

Depravado sexual

La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte – Chincha, tras la presentación de pruebas contundentes por parte del Ministerio Público.

La Fiscal Adjunta Julissa del Rosario Diaz Pecho, acreditó en juicio oral que los hechos ocurrieron en enero de 2022, cuando el sentenciado engañó a la menor para que ingresar a su domicilio ubicado en la provincia de Pisco, ofreciéndole un caramelo. Una vez dentro, la condujo hasta su dormitorio, donde le realizó tocamientos indebidos y posteriormente abusó sexualmente de ella.

Además de la pena de cadena perpetua, el tribunal dispuso que el condenado sea sometido a tratamiento terapéutico y cumpla con el pago de la suma de S/ 10,000.00 soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima, en atención a los daños ocasionados.

“Con esta sentencia, la Fiscalía reafirma su firme política institucional de defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y su compromiso de perseguir con rigor a quienes cometen delitos contra su integridad sexual, asegurando que estos hechos no queden impunes”, indicó la Fiscalía.

