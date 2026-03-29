En una emotiva y significativa ceremonia se llevó a cabo la coronación de la Reina del Algodón Tangüis, siendo proclamada su majestad Maritza Saco la Motta I, en un evento que reunió a autoridades, invitados especiales y público en general. La actividad estuvo marcada por un ambiente de alegría, tradición y orgullo, resaltando la importancia del algodón Tangüis como símbolo del trabajo agrícola y de la identidad de la población.

Coronación de la reina

Durante la ceremonia, la flamante soberana recibió la corona en medio de aplausos y muestras de cariño por parte de los asistentes, quienes celebraron este momento especial que forma parte de las tradiciones ligadas a la producción agrícola de la zona. Con emoción, Maritza Saco la Motta agradeció la confianza depositada en ella y se comprometió a representar con orgullo y responsabilidad esta importante tradición.

El evento también contó con la presencia del bisnieto de Fermín Tangüis, Fermín Tangüis Figueroa, quien viene participando activamente en las diversas actividades programadas para revalorar el algodón Tangüis y reconocer a esta zona como lugar de origen de este importante cultivo. Así lo destacó la Lic. Rosa Solizor, voluntaria de la asociación encargada de la organización de la festividad.

Cabe mencionar que Maritza Saco la Motta es hija de Víctor Saco Gonzáles y Carmen la Motta Lobatón, y proviene de una familia con profundas raíces en la agricultura. Sus abuelos paternos, Cirilo Saco Toledo y Julia Gonzales Pacheco, así como sus abuelos maternos, Rafael la Motta Valencia y Olga Lobatón Salazar, formaron parte de generaciones dedicadas al trabajo del campo. Precisamente, fueron sus abuelos paternos quienes sembraron el algodón Tangüis, legado que posteriormente fue continuado por su padre y que hasta la actualidad la familia mantiene con orgullo a través de la actividad agrícola.

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