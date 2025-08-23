La violencia no da tregua en la provincia de Pisco. Un nuevo hecho de sangre dejó un joven muerto y otro gravemente herido tras un ataque a balazos ocurrido en el asentamiento humano Señor de la Agonía, en pleno cercado de la ciudad.

Muerte violenta

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos armados abrieron fuego contra los ocupantes de una mototaxi verde con blanco. Brayan Esal Arana Valentín, de 19 años, quien iba como pasajero, falleció en el lugar producto de los impactos de bala. Su cuerpo quedó tendido sobre la vía pública.

Mientras tanto, Víctor Alonzo Apolaya Parra, de 20 años, resultó herido de gravedad y fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona y, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron el levantamiento del cadáver. En el lugar se encontraron casquillos de bala, los cuales fueron recogidos como parte de las diligencias periciales.

Este crimen se suma a una preocupante ola de violencia que azota a Pisco y otras zonas de la región Ica, donde ya se han registrado más de 60 homicidios en lo que va del año, muchos presuntamente vinculados a ajustes de cuentas, guerra entre bandas criminales y sicariato.

