La noche del sábado, el sector Tizón Pacheco fue escenario de un violento crimen que ha conmocionado a la población del distrito de San Andrés, en Pisco. Carlos Yomona Rivera, un mototaxista de 34 años, fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo.

Ultimado a balazos

El ataque criminal se produjo en pleno casco urbano, a la vista de vecinos y transeúntes que quedaron en shock por la escena. Tras desatar una ráfaga de balazos contra el padre de familia, los sicarios huyeron rápidamente, dejando a la víctima gravemente herida. Yomona falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

El mototaxista deja en la orfandad a tres hijos menores de edad, lo que ha generado una fuerte reacción entre familiares, amigos y vecinos del sector. Exigen que se investigue a fondo y se capture a los responsables del asesinato.

La policía ha iniciado las investigaciones para determinar los motivos del crimen y dar con los autores materiales. Por ahora, no se han reportado detenciones.

Mientras tanto, la comunidad de San Andrés reclama mayor presencia policial y acciones concretas frente al incremento de hechos violentos que siguen dejando víctimas y sembrando temor en las calles.

Cabe señalar que la reciente muerte violenta, eleva a más de 70 los homicidios en la región Ica en lo que va del año 2025, por sicariato, ajuste de cuentas, guerra entre bandas criminales y otros.

