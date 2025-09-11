Un menor de 11 años resultó herido en el rostro tras ser mordido por un perro dentro de la institución educativa José Carlos Mariátegui, ubicada en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco. El incidente ha encendido las alarmas entre los padres de familia, quienes exigen acciones concretas ante la presencia de animales dentro del plantel.

Ataque de can

Según denunció la madre del menor, este sería el tercer caso de mordedura ocurrido en el colegio, sumado a un presunto ataque anterior a una docente. Pese a la reiteración de estos hechos, hasta el momento no se han implementado medidas efectivas para garantizar la seguridad de los estudiantes.

El niño sufrió una herida profundo en el labio superior, y su familia busca atención médica especializada para evitar consecuencias estéticas permanentes que puedan afectar su autoestima.

En conversación con la madre afectada, se conoció que el director del colegio, profesor Alcides de la Cruz, se comprometió verbalmente a asumir los gastos médicos. No obstante, la madre manifestó su preocupación e indignación por la falta de prevención y exigió a la UGEL Pisco intervenir.

VIDEO RECOMENDADO