El ministro de Salud, Dr. Luis Quiroz Avilés, realizó una visita técnica de supervisión al Hospital San Juan de Dios de Pisco, en la región Ica, con el objetivo de verificar su operatividad y recoger de primera mano las demandas del personal asistencial. La inspección evidenció una crítica situación estructural y operativa que refleja la profunda crisis que atraviesa el sector Salud en el país, siendo este nosocomio uno de los casos más preocupantes a nivel regional.

Falencias en nosocomio

Durante el recorrido, el personal médico y de enfermería expuso múltiples carencias que afectan directamente la calidad del servicio. En el área de laboratorio se informó que desde el año pasado el equipo de hemograma se encuentra malogrado, obligando a los propios pacientes a costear sus análisis en laboratorios particulares. Asimismo, en emergencia denunciaron la falta de utensilios básicos de aseo, situación que compromete los estándares mínimos de bioseguridad en un establecimiento hospitalario.

Las condiciones del equipamiento también generan alarma. Varias camillas se encuentran rotas y visiblemente deterioradas, requiriendo reposición urgente. En pediatría, las enfermeras señalaron la escasez de insumos esenciales como gasas, al punto de tener que contabilizar estrictamente cada unidad para poder atender a los menores. A ello se suma la falta de papel para impresión de documentos médicos y la carencia de mantenimiento preventivo, lo que ha ocasionado que diversos equipos queden inoperativos.

Uno de los puntos más críticos es la inoperatividad de la sala de operaciones. La máquina de anestesia se encuentra malograda, imposibilitando intervenciones quirúrgicas en condiciones adecuadas. El personal solicitó mayor número de profesionales para cubrir las áreas críticas, especialmente en emergencia, advirtiendo que el déficit de recurso humano agrava la sobrecarga asistencial. Los trabajadores recalcaron que sus reclamos no obedecen a intereses personales, sino a la necesidad de garantizar una atención digna y segura para la población de Pisco.

Ante este panorama, el ministro hizo un llamado de atención para un manejo más eficiente de los recursos presupuestales y comunicó al director del hospital la necesidad de adoptar medidas urgentes. Los trabajadores solicitaron formalmente la declaratoria de emergencia del hospital; sin embargo, el titular del sector señaló que existe una propuesta para declarar en emergencia todo el sistema de salud a nivel nacional, dado que la problemática no es exclusiva de Pisco, sino que responde a una crisis estructural que afecta al país en su conjunto. En los próximos días se evaluaría esta medida de alcance nacional.

