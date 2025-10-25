La tranquilidad del distrito de San Andrés se vio alterada ayer, cuando pobladores encontraron el cuerpo sin vida de un joven mototaxista en la zona de Villa Hermosa, un hecho que ha generado consternación entre familiares, amigos y vecinos.

Hallazgo del cuerpo

La víctima fue identificada como Gilmar Moreno Cárdenas (18), conocido como “Leandro”, natural del centro poblado San Miguel. Según testigos, el joven fue hallado boca abajo, con un polo negro, tendido en un descampado, en circunstancias que aún son materia de investigación.

De acuerdo con los primeros informes, Leandro había sido reportado como desaparecido desde la noche anterior. El joven era conductor de una mototaxi negra, la cual alquilaba para su trabajo diario, y también realizaba delivery en una pollería local. Su repentina desaparición y el trágico hallazgo han generado una profunda consternación en la comunidad.

La Policía Nacional del Perú acudió rápidamente al lugar para acordonar la zona, asegurar evidencias y realizar las diligencias correspondientes, mientras que el Ministerio Público dispuso el levantamiento del cadáver para su traslado a la morgue de Pisco, donde se le practicará la necropsia que determinará las causas exactas de su muerte.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que no se descarta que Leandro haya sido víctima de un posible asalto, aunque las autoridades continúan recabando información y entrevistando a testigos para esclarecer los hechos. La comunidad, consternada, exige celeridad en las investigaciones y mayor seguridad en la zona.

El hallazgo de Gilmar Moreno no solo ha generado dolor entre sus familiares, sino que también ha despertado preocupación en los vecinos, quienes señalan que la zona de Villa Hermosa se ha convertido en un área vulnerable debido a la escasa vigilancia y la presencia de espacios descampados. Los allegados de la víctima han pedido justicia y esperan que las autoridades puedan esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables.

