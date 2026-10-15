Una importante alegría para Pisco y la región Ica. La pequeña Nicol Zeña Calle se coronó como Preteens Models Perú 2026 durante su participación en el Festival de la Niña, realizado este sábado en la ciudad de Lima, donde representó a la región Ica y destacó entre las participantes por su carisma, talento y desenvolvimiento en el escenario.

Talento y belleza

Durante el certamen, Nicol demostró seguridad, naturalidad y una destacada presencia escénica, cualidades que le permitieron alcanzar este importante reconocimiento. Su triunfo representa un motivo de orgullo para la comunidad pisqueña, que celebra el logro de su representante y su participación en un evento que reúne a niñas con talento y entusiasmo.

La corona obtenida por Nicol marca un momento especial en su desarrollo personal y artístico, abriéndole nuevas oportunidades y desafíos. Su logro ha generado felicitaciones y muestras de alegría entre quienes celebran que una representante pisqueña destaque a nivel nacional.

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