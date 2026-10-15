La pequeña Nicol Zeña Calle se coronó como Preteens Models Perú 2026 durante su participación en el Festival de la Niña, realizado este sábado en la ciudad de Lima, donde representó a la región Ica y destacó entre las participantes por su carisma

Talento y belleza

Durante el certamen, Nicol demostró seguridad, naturalidad y una destacada presencia escénica, cualidades que le permitieron alcanzar este importante reconocimiento. Su triunfo representa un motivo de orgullo para la comunidad pisqueña, que celebra el logro de su representante y su participación en un evento que reúne a niñas con talento y entusiasmo.

La corona obtenida por Nicol marca un momento especial en su desarrollo personal y artístico, abriéndole nuevas oportunidades y desafíos. Su logro ha generado felicitaciones y muestras de alegría entre quienes celebran que una representante pisqueña destaque a nivel nacional.

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