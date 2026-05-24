El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de pena privativa de la libertad efectiva contra José Miguel Ramírez Pocco, tras demostrarse su responsabilidad como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad en grado de tentativa, en agravio de una niña de 11 años.

Niña se defendió

La sustentación del caso estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Sergio Andrés Torres Quispe, quien durante el juicio oral acreditó de manera fehaciente la culpabilidad del imputado mediante la presentación de pruebas contundentes.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2015, cuando la menor abordó un vehículo de transporte público (colectivo) con el fin de llevar alimentos a su padre en el Mercado de Pisco. Su hermana mayor, como medida de precaución, anotó la placa de la unidad al momento del abordaje.

Aprovechando que los demás pasajeros descendieron y la menor quedó sola en el vehículo, Ramírez Pocco desvió la ruta hacia una zona descampada y de escaso tránsito. En el lugar, el agresor intentó cometer el abuso; sin embargo, la víctima logró resistirse, lo empujó y huyó del automóvil para ponerse a salvo.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Zona Norte - Chincha dictó el fallo condenatorio, fijando además la suma de S/. 5,000.00 soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

Cabe precisar que el sentenciado se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Chincha, donde deberá cumplir la condena hasta el 3 de octubre de 2039.

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