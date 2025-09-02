Con participación activa, niñas, niños y adolescentes de la provincia de Pisco llevaron a cabo el proceso electoral para elegir a los nuevos integrantes del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes (CCONNA), un espacio de representación que promueve la participación ciudadana desde edades tempranas.

Formación ciudadana

La jornada, organizada por el comité electoral y con el acompañamiento de diversas instituciones, permitió que los menores expresaran sus opiniones y eligieran de manera libre a sus voceros y líderes, quienes serán los encargados de canalizar las demandas y propuestas de sus pares ante las autoridades locales.

Entre las entidades involucradas en el desarrollo del proceso estuvieron la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, la DEMUNA de Pisco y de otros distritos como San Andrés, Paracas, San Clemente y La Villa, así como representantes del sector salud, educación y del Ministerio del Interior.

La elección del CCONNA forma parte de una estrategia de promoción de derechos y ciudadanía activa, que busca generar en los menores un sentido de responsabilidad y compromiso con su entorno social. Además, fortalece habilidades como el liderazgo, el diálogo y la organización colectiva.

